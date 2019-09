Champions | esordio da incubo per la squadra di Gasperini

Champions : esordio nero per Atalanta - Dinamo cala poker : Segnatevi questo nome: Dani Olmo. Ne sentirete parlare a lungo. Il centrocampista spagnolo e' infatti l'assoluto protagonista nella lezione di calcio che la Dinamo Zagabria infligge all'Atalanta (4-0), il cui debutto da sogno in Champions League si trasforma presto in un brutto incubo. Se le quattro reti dei padroni di casa portano le firme di Leovac (10') e dell'imprendibile Orsic (31', 42' e 68'), a rubare l'occhio e' l'ex 'Masia' del ...

Lo stadio pieno di storia in cui l’Atalanta farà il suo esordio in Champions League : “Ai tifosi della Dinamo che hanno iniziato la guerra il 13 maggio 1990 allo stadio Maksimir”. Fuori dallo stadio di Zagabria un’epigrafe lo dice meglio di ogni trattato storico e ogni analisi sociale: qui, proprio vicino a quello che state leggendo, in quel campo che avete alle spalle – e anche in q

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta calcio - Champions League in DIRETTA : esordio assoluto per la Dea - Gasperini si affida a Gomez e Zapata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati della prima giornata di Champions League– Il Napoli abbatte i campioni d’Europa: il LIVErpool perde 2-0– L’Inter pareggia con lo Slavia Praga all’esordio– La Dea si prepara all’esordio in Champions League–Il programma di Atalanta-Dinamo Zagabria Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di UEFA ...

Champions : esordio show del Napoli - battuto Liverpool 2-0 : Impresa del Napoli che all'esordio nel girone di Champions, cosi' come gia' avvenuto lo scorso anno, batte i campioni d'Europa del Liverpool 2-0. La gara degli azzurri e' spettacolare: intensa, vibrante, vissuta sempre con un agonismo straordinario. Il Liverpool cede nel finale quando un rigore procurato da Callejon e trasformato da Mertens e una conclusione di rapina di Llorente stendono definitivamente gli inglesi. Complessivamente il successo ...

Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid - Sarri non sarà facile : Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid, Sarri non sarà facile."Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato

L’Inter ha pareggiato 1-1 con lo Slavia Praga all’esordio nei gironi di Champions League : L’Inter ha pareggiato 1-1 in casa con lo Slavia Praga nella prima partita dei gironi di UEFA Champions League. Lo Slavia Praga era sfavorito ma ha interpretato al meglio l’incontro, rischiando poco e giocando con più intensità in entrambe le

L’Inter ci mette una pezza sul finale : l’esordio in Champions non soddisfa i nerazzurri - con lo Slavia Praga finisce 1-1 : Barella ci mette una pezza solo sul finale: l’Inter pareggia nella prima di Champions League. 1-1 con lo Slavia Praga Dopo un inizio super in campionato, che la vede in vetta alla classifica, l’Inter non riesce a sorridere anche in Champions League. L’esordio nerazzurro nella prestigiosa competizione europea non è infatti stato dei migliori. Al San Siro la squadra di Conte non è riuscita ad imporsi sullo Slavia Praga, ...

Meret al suo esordio in Champions : “Sono emozionato e concentrato. Ora penso solo alla gara” : Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima di scendere in campo contro il Liverpool per il suo esordio assoluto in Champions: “Sono molto emozionato, ma anche molto concentrato. E’ un sogno che si realizza, ma ora penso solo a fare bene in campo in questa partita” C’è la tua famiglia “Sto pensando solo alla partita, l’importanza della mia famiglia è enorme. Mi sono ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Champions League : Gasperini si affida alla coppia Zapata-Gomez per l’esordio : Grande attesa in casa Atalanta per lo storico esordio in Champions League. I nerazzurri affronteranno nel primo match nella massima competizione europea la Dinamo Zagabria. Una squadra ostica ma con la quale i ragazzi di Giampiero Gasperini possono puntare al bottino pieno. Quella tra la Dea e i croati sarà una sfida campale, in primis per la corsa agli ottavi di Champions League e in caso di mancato passaggio del turno, per il terzo posto nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : varato il calendario definitivo. Pro Recco a Marsiglia all’esordio : In attesa dei sorteggi del terzo ed ultimo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto, la LEN ha diramato il calendario definitivo del massimo torneo continentale per squadre di club: la Pro Recco, organizzatrice della Final Eight e quindi qualificata di diritto alla manifestazione conclusiva, esordirà nella fase a gironi a Marsiglia. I due gironi giocheranno sempre in giorni differenti: all’andata il Gruppo A giocherà il ...

Napoli-Liverpool - Champions League 2020 : partenopei all’esordio stagionale europeo contro i campioni in carica : Finalmente comincia la fase a gironi della Champions League 2019-2020 ed il Napoli è subito sotto esame in una prima giornata da brividi in cui ospita al San Paolo i campioni d’Europa in carica del Liverpool. I partenopei ripartono per una nuova avventura nella massima competizione continentale proprio contro la squadra che l’anno scorso li ha eliminati beffardamente ad Anfield al termine di una sfida decisa da un gol di Salah e da ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ortigia sconfitta all’esordio - Montpellier passa di misura : Una sconfitta con molto amaro in bocca. Inizia male il cammino della rinnovata Ortigia: i siciliani, impegnati in casa nel turno di qualificazione alla Champions League 2019-2020 di Pallanuoto, sono stati battuti, di misura, all’esordio, dal Montpellier per 9-8. Domani alle 19.30 per il riscatto con il Partizan Belgrado. A Siracusa il pubblico di casa può vedere in mostra tutti i nuovi arrivi, a partire dal portierone Stefano Tempesti, uno ...

Champions League - Mediaset annuncia le sei partite in chiaro : esordio con… : Mediaset ha ufficializzato le sei gare che si vedranno in chiaro Champions League, Mediaset ha ufficializzato e reso note le partite che saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Canale 5, una a giornata. Notizia che non farà contenti i partenopei è che il Napoli sarà trasmesso soltanto una volta nell’esordio con il Liverpool, mentre le altre (due volte l’Inter, due volte la Juventus, una volta ...

Atalanta - Duvan Zapata : “Sto bene qui. L’esordio in Champions sarà speciale” : “La Champions? Non voglio neanche immaginarmi come sarà il debutto. C’è solo da prepararsi e aspettare: quando arriva sarà speciale”. Così Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro di Zingonia. “E’ una cosa che ci siamo guadagnati, ci stiamo preparando per far bene fin da subito. sarà una prova anche per noi, già in Europa League abbiamo fatto partite ...