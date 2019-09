Centro estetico a luci rosse “scoperto” dalle signore del paese | Solo clienti

Una donna con un bambino di tre mesi in braccio litiga con un’altra donna fuori da un Centro estetico - arrivano alle mani e il bambino cade a terra - cosa accade dopo è una tragedia : Questa vicenda è accaduta il 19 luglio scorso Moultrie, una città della Georgia, negli Stati Uniti quando due donne hanno iniziato a litigare fuori da un centro estetico. Una delle due, Karen Lashun Harrison, aveva in braccio il suo bambino di tre mesi ma, nonostante questo ha litigato furiosamente con l’altra. Al culmine della lite le due sono venute alle mani e quando la mamma con il bambino ha ricevuto una borsa con violenza ...