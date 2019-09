Catania | muore bimbo di due anni | il padre lo aveva dimenticato nell’auto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un bambino di dueè morto stamattina adopo essere stato per oltre cinque oredelche si eradi lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43, è un dipendente amministrativo dell’università. E’ stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Ildelsi è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte. Sulla tragedia sono in corso indagini della Polizia. L'articolodi due: illonell’auto proviene da Il Fatto Quotidiano.

