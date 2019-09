Catania | morto bimbo di 2 anni dimenticato dal padre in auto

Dramma a Catania - dimentica in auto il figlio mentre va all’università : morto bimbo di 2 anni : Un bimbo di 2 anni di Catania è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà per ore. L'uomo, un ingegnere impiegato all'università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all'asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente in dipartimento. Poi la telefonata della moglie e la scoperta della tragedia.Continua a leggere

Catania - ritrovato morto il sub 64enne disperso da ieri 29 luglio in mare : Paolo Finocchiaro, di 64 anni, era scomparso ieri 29 luglio nelle acque del porto di Catania, dove intorno alle ore 17:00 si era recato per una battuta di pesca. Non era la prima volta che si immergeva in quella zona, quella del lato est del porto del capoluogo etneo. Purtroppo, per cause tutt'ora in corso di accertamento, pare che il subacqueo abbia avuto dei problemi a risalire in superficie, in quanto in mare c'erano delle onde molto alte, ...

In 8 su un'Alfa 147 si schiantano a Catania - 1 morto e 4 bambini feriti : In otto su una berlina: è finita in tragedia la gita di un gruppo di romeni che si è schiantato a bordo di un'Alfa 147 contro un guardrail della rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di Catania. Uno degli otto passeggeri è morto e gli altri 7, tra cui 4 bambini, sono stati ricoverati, alcuni in gravi condizioni. In 4 sono ricoverati all'Ospedale Cannizzaro di Catania e nessuno è in pericolo di vita. La ...

