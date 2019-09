Catania | da Regione 400mln per metropolitana

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Palermo, 19 ser.(AdnKronos) – Via libera dellasiciliana al finanziamento di 400milioni di euro per il completamento delladi, tra piazza Stesicoro e l’aeroporto. I lavori riguarderanno un percorso di quasi sette chilometri, interamente in galleria, con la realizzazione di otto stazioni ferroviarie. L’opera, facente parte dell’azione 4.6.1 del Po Fesrs 2014/2020, rientra in un progetto complessivo da 492 milioni di euro. A oggi è stato già appaltato il lotto Stesicoro-Palestro, lungo 2,2 chilometri per 90 milioni di euro (provenienti dalla legge Obiettivo 111 del Cipe) che sarà completato entro il 2022. Le nuove risorse – il cui decreto è stato firmato dal governatore Nello Musumeci e ora andrà alla Corte dei Conti per la registrazione – serviranno a finanziare la realizzazione dei lavori di scavo, posa binari, ...