Catania : da Regione 400mln per metropolitana : Palermo, 19 ser.(AdnKronos) – Via libera della Regione siciliana al finanziamento di 400milioni di euro per il completamento della metropolitana di Catania, tra piazza Stesicoro e l’aeroporto. I lavori riguarderanno un percorso di quasi sette chilometri, interamente in galleria, con la realizzazione di otto stazioni ferroviarie. L’opera, facente parte dell’azione 4.6.1 del Po Fesrs 2014/2020, rientra in un progetto ...

Catania : da Regione 400mln per metropolitana (2) : (AdnKronos) – Tre le aree progettuali di finanziamento, la prima riguarda le opere civili e gli impianti connessi e ammonta a 286 milioni di euro; la seconda, relativa agli impianti ferroviari e alle tecnologie, è di 91,5 milioni di euro; la terza, che prevede le somme a disposizione dell’amministrazione per collaudi, sicurezza, pubblicità, evenienze archeologiche, è di 19,6 milioni di euro. Alle somme previste per il progetto ...