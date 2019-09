Catania | bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto al sole | il papà si è

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 19 settembre 2019) Undi dueè morto stamattina aessere stato per oltreore nell’del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo,essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte. Sulla tragedia sono in corso indagini della polizia. La morte del bimbo sarebbe stata causata dal caldo soffocante all’interno dell’, parcheggiata per oltreore sotto ilcocente. Questa mattina la temperatura aha raggiunto i 35 gradi, mentre nel pomeriggio ha cominciato a piovere. Il padre del bimbo è indagato dalla Procura di, come atto dovuto, per omicidio colposo.

