Caso Imane Fadil | i pm escludono l’avvelenamento | è morta per aplasia midollare

Imane Fadil - chiesta l’archiviazione del Caso : “Morta per aplasia midollare - mistero sulle cause” : I pm di Milano, Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne testimone chiave del processo Ruby, deceduta a marzo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I pubblici ministeri hanno escluse responsabilità medica, confermando l'aplasia midollare come causa della morte.Continua a leggere

Imane Fadil - chiesta l’archiviazione del Caso : “Morta sicuramente per aplasia midollare” : I pm di Milano, Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne testimone chiave del processo Ruby, deceduta a marzo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I pubblici ministeri hanno escluse responsabilità medica, confermando l'aplasia midollare come causa della morte.Continua a leggere

Caso Imane Fadil - nessun omicidio : inchiesta archiviata - teoremi smontati : La famiglia non si rassegna, rifiuta di ritirare il corpo e di seppellirlo, chiede nuove analisi oltre a quelle già fatte, e già durate un tempo infinito. Ma per la Procura di Milano il Caso è chiuso. Imane Fadil, modella marocchina e testimone del Caso Ruby, non è stata ammazzata. Il primo marzo scorso, alla clinica Humanitas di Rozzano, la Fadil fu stroncata da una malattia insidiosa, forse aggravata dalla povertà, quasi dall’abbandono, in cui ...

Marina Berlusconi : “Il Caso della morte di Imane Fadil trasformato in storia di calunnie su papà” : Dopo la notizia che la testimone del caso Ruby è morta per cause naturali la presidente Fininvest chiede una "riflessione sul modo un cui la vicenda è stata gestita". La cultura dell’allusione ci avvelena" dice la figlia di Silvio Berlusconi in una lettera al Corsera.Continua a leggere

La lezione di Marina Berlusconi sul Caso di Imane Fadil (e sulla gogna che intossica tutto) : “La cultura dell’allusione e della calunnia intossica la vita democratica del nostro Paese”. Con una dura lettera al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, interviene per commentare la fine della vicenda di Imane Fa

La lettera di Marina Berlusconi sul Caso di Imane Fadil : La figlia dell'ex presidente del Consiglio ha scritto al Corriere per lamentarsi della «cultura dell’allusione e della calunnia», ora che la storia sembra chiusa

Caso Open Arms - la procura : "Inchiesta rimane contro ignoti" : Mauro Indelicato Dal tribunale di Agrigento fanno sapere che l'indagine che riguarda il reato di abuso di ufficio e sequestro di persona procede al momento contro ignoti: la procura risponde indirettamente a Matteo Salvini L’inchiesta c’è, va avanti ma continua al momento ad essere contro ignoti: a dirlo sono fonti della procura di Agrigento all’agenzia AdnKronos. Il riferimento è alle indagini sul Caso Open Arms ed a quanto, a tal ...

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' (2) : (AdnKronos) - Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all'assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà deposita

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - (di Antonietta Ferrante) - "Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E' un desiderio dell'intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace". A parlare all'Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della g

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ : Milano, 29 ago. (AdnKronos) – (di Antonietta Ferrante) – “Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E’ un desiderio dell’intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace”. A parlare all’Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della giovane testimone dei processi Ruby contro Silvio Berlusconi deceduta lo scorso 1 marzo ...

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ (2) : (AdnKronos) – Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all’assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà depositata in procura e i magistrati non saranno soddisfatti delle risposte ricevute, non ci sarà il nulla osta per la sepoltura. Fino ad ...

Il rapper A$AP Rocky - da settimane al centro di un delicato Caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia - è stato condannato a sei mesi di carcere per aggressione : Il rapper A$AP Rocky, da settimane al centro di un delicato caso diplomatico fra Stati Uniti e Svezia, è stato condannato a sei mesi di carcere per aggressione da un tribunale svedese. La condanna è stata sospesa, quindi A$AP Rocky non sarà