Carfagna Forza Italia | “Con Renzi non ho preso neanche un caffè | cerca di indebolirci”

Mara Carfagna e Matteo Renzi : "Con lui neanche un caffè - ma...". La sfida dentro Forza Italia : È andata "bene" la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché "ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere". La deputata azzurra lo racconta in un'intervista a

Schifani : “Carfagna vuole fare una corrente - un fatto senza precedenti dentro Forza Italia” : Il senatore di Forza Italia Renato Schifani, in un'intervista a Fanpage.it, punta il dito contro il rischio di una "correntizzazione" del partito. La cena organizzata da Mara Carfagna secondo l'ex presidente del Senato è un errore: "Le discussioni sulla linea del partito si fanno all'interno dei gruppi, nei comitati di presidenza. Noi in Senato, grazie al capogruppo Bernini, ci riuniamo ben due volte al mese per cui non mancano le occasioni di ...

Renzi - la scissione scuote anche Forza Italia. Carfagna : «Renzi un competitor». Ma molti azzurri sono tentati : Carfagna smentisce categoricamente di voler andare con Renzi o di voler costituire una corrente o un'associazione. Nessuna prova muscolare, «solo una cena tra amici, nulla che possa...

Mara Carfagna - la sua corrente dentro Forza Italia : nomi grossi - dentro e fuori dal Parlamento : Si spacca di nuovo, Forza Italia. Da una parte chi lavora per riunire il centrodestra, dall'altra chi guarda con interesse al premier Giuseppe Conte in ottica di un sostegno esterno al governo (specialmente su misure economiche, manovra e legge elettorale). E addirittura, scrive il Messaggero, chi t

Pierferdinando Casini chiama Forza Italia al governissimo : "Se pensate che Mara Carfagna...". L'indizio : Anche Pierferdinando Casini sposa la linea del "governo Ursula", chiamando in causa Forza Italia. Mentre sul Messaggero Romano Prodi conia la formula "governo Orsola", Italianizzata, intervistato dal Corriere della Sera l'ex presidente della Camera spiega come la nuova maggioranza possa nascere dall

Mara Carfagna - Renzi in ginocchio da lei. Voci dentro Forza Italia : "25 senatori" - insospettabile slavina : slavina Forza Italia, ma non verso Salvini e Meloni. Stavolta, a provarci, sono Matteo Renzi e Maria Elena Boschi con un "giro disperato" di chiamate ai colleghi azzurri. I due dem, interessati a mettere in piedi un "governo di legislatura" con il M5s per scongiurare il voto anticipato, hanno bisogn

Toti via da Forza Italia - così la mossa di Berlusconi ha rivoluzionato i suoi piani. I numeri in Parlamento e il possibile “soccorso” di Mara Carfagna : Un salto nel vuoto senza rete di protezione. così in molti, nel centrodestra e non solo, descrivono la mossa con cui Giovanni Toti ha rovesciato il tavolo uscendo, di fatto, da Forza Italia dopo mesi da separato in casa. Soprattutto perché – i suoi fedelissimi lo confermano – non era questo il momento pensato per l’addio: le polemiche dei giorni scorsi servivano a preparare le dimissioni dal ruolo di coordinatore, per poi giocare il ruolo del ...

Toti lascia - Carfagna strappa. Forza Italia è nel caos : Il 19 giugno erano stati eletti entrambi nuovi coordinatori di Forza Italia, quasi a siglare la pace interna di un partito profondamente lacerato. Da una parte Mara Carfagna, apprezzata per il vigore con il quale interpreta il suo ruolo di vicepresidente della Camera, dall'altra Giovanni Toti, esponente di quella frangia che vuole un rapporto più stretto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, senza nostalgie per il Nazareno che fu. Il governatore ...

Mara Carfagna scarica Silvio Berlusconi - un terremoto in Forza Italia : "Mi spiace - ma io non ci sto" : terremoto totale in Forza Italia. Non solo Giovanni Toti, ora anche Mara Carfagna. La voce di una rottura tra la coordinatrice e il partito aveva già trovato diritto di cittadinanza in alcuni retroscena di stampa di oggi. Ma a togliere ogni dubbio piovono le parole, pesantissime, della Carfagna stes

Mara Carfagna propone ‘Forza Italia 4.0’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) di Vittorio Amato – L’obiettivo è costruire attraverso un ”percorso costituente e congressuale” una ‘Forza Italia 4.0′, alternativa al Pd e al fronte sovranista Lega-Fdi. Un ”movimento aperto”, soprattutto alla società civile, al passo coi tempi, radicato sì sul territorio, ma attivo sui social; una ”forza tranquilla”, di mitterrandiana memoria, ...