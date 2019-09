Canada | Trudeau chiede scusa per la foto con «brownface» del 2001

Canada - in una foto del 2001 il premier Trudeau a una festa con il viso dipinto di nero : “Non avrei dovuto farlo - mi scuso” : Una foto del 2001 pubblicata dal Time rischia di complicare ulteriormente – a poche settimane dalle elezioni – la campagna elettorale già in salita del premier canadese Justin Trudeau. Nell’immagine scattata 18 anni fa ad una festa in costume dal tema “Arabian Nights” si vede infatti il Primo Ministro con in testa un turbante ed il volto, il collo e le mani interamente dipinti di nero, abbracciato a quattro ragazze. ...