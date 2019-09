Campidoglio | ‘Plastic Free’ | via plastica in 15 scuole dell’infanzia a Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)– E’ stata presentata pochi giorni fa in Aula Giulio Cesare la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per l’approvazione di Linee di indirizzo finalizzate ad eliminare l’uso dellain 15diCapitale intende avviare il progetto sperimentale per un anno, per poi estenderlo a tutte le. La Giunta ha aderito nel 2018 alla campagna nazionale “Plastic Free Challenge” mirata a ridurre l’utilizzo della. L’Amministrazione da tempo incoraggia all’uso di stoviglie in ceramica, acciaio, vetro oriutilizzabile, utilizzando poi prodotti per la pulizia ecolabel o equivalenti a basso impatto ambientale. Anche l’Unione Europea, con la Direttiva “European Strategy for Plastics in a Circular Economy” vieta la commercializzazione dei prodotti di maggior utilizzo in(posate, piatti, cannucce, ...

KinmenQuemoy : #Roma, in Campidoglio plastica ovunque. Altro che plastic free, plastic sì - - zazoomnews : Roma in Campidoglio plastica ovunque. Altro che plastic free plastic sì - #Campidoglio #plastica #ovunque. - angiuoniluigi : RT @leggoit: #13settembre #rassegnastampa #Roma, scale mobili #metro a rischio crollo. #Campidoglio plastic sì. Morti sul lavoro. #Pizzabal… -