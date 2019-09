Cambio residenza per Rc auto | tasse e bollette Come risparmiano i furbi

Cambio di residenza libretto di circolazione auto : costo pratica e come si fa : Cambio di residenza libretto di circolazione auto: costo pratica e come si fa Il Cambio di residenza sul libretto di circolazione dell’auto è passibile di modifica e aggiornamento: per farlo bisognerà seguire una procedura semplice, che ovviamente avrà anche un costo. Non resta che andare a scoprire dove andare per aggiornare la residenza sui documenti relativi all’automobile, quantificare il costo da sostenere e scoprire cosa si deve fare ...