Cambiamenti climatici | Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu | ‘Sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei passaggi della dichiarazione di intentita congiuntamente dal Presidente della Repubblica, Sergio, e da31die di Governo, e rivolta direttamente alle Nazioni Unite, in occasione del Climate Action Summit del’Onu in programma a New York il prossimo 23 settembre . “La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l’ultima ad avere ...

