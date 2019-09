Calcio pirata in tv | indagine della Guardia di Finanza Chi ha il “pezzotto” per Sky e

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ladiha messo a segno un importantissimo colpo contro la pirateria. Nella giornata di ieri è stata oscurata la piattaforma Xtream Codes, che permetteva agli utenti di accedere a programmi a pagamento (Sky, DAZN, Mediaset, Netflix, Infinity) ad un prezzo di 12 euro a pacchetto. Sono oltre 700 mila i dispositivi che ieri hanno visto oscurarsi il segnale e che erano collegati al momento dell’operazionedipresso 25 abitazioni o uffici di altrettanti indagati, accusati di aver messo in piedi una rete clandestina illegale. Un giro di affari addirittura di 60 milioni di euro come venuto fuori dall’ProcuraRepubblica di Napoli e di Eurojust (l’agenzia di cooperazione giudiziariaUE). Si parla che in totale gli utenti abbonati alla piattaforma Xtream Codes fossero addirittura 5 milioni. Un’uscita dai ...

