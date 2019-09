Calcio | l’Iran apre le porte degli stadi alle donne ma solo per le partite della nazionale

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una svolta storica per il mondo dele anche per la società contemporanea. L’Iran ha deciso di aprire ledi uno. Dopo la storia tragica di Sahar Khodayari (29 anni) che si era data fuoco successivamente alla sua incarcerazione per essere stata all’interno di un impianto calcistico, l’appello del presidenteFIFA Gianni Infantino ha trovato ascolto, sfatando un tabù che durava da 40 anni. La conferma è arrivata dalla nota pubblicata dal Ministro dello Sport iraniano Masoud Soltanifar che ha ha dichiarato che: “Sono stati fatti tutti i preparativi necessari affinché le, inizialmenteper leinternazionali, possano entrare neglidi“. Una libertà, però, ancora condizionata dal momento che vi sarà la possibilità per ledi essere presentiper lerappresentativae ...

