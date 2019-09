Caduta Libera e Reazione a catena | l' alleanza Mediaset-Rai sugli ascolti | share alle

Christian Fregoni/ Il 'sexy bagnino' campione di Caduta Libera a Pomeriggio 5 : Christian Fregoni ospite a Pomeriggio 5: l'ex campione del game show Caduta Libera protagonista nel salotto di Barbara D'Urso.

Caduta Libera - “la profezia di Gerry Scotti” : quello che dice al campione a inizio puntata si “avvera” : Potremmo chiamarla “la profezia di Gerry Scotti“. Lunedì 9 settembre, durante l’ennesima puntata di Caduta Libera (non più Splash), il conduttore ha provocato il campionissimo, il bagnino bresciano Christian Fregoni: “Da oggi abbiamo introdotto una nuova manche per poter impallinare il campione. Poi non veniteci a dire che noi facilitiamo i campioni (…) Christian, stai attento: c’è una manche nuova dove gli altri ti ...

Caduta Libera - nella puntata dell'addio a Christian Fregoni una novità clamorosa : rivoluzione da Gerry Scotti : Una puntata storica, quella di Caduta Libera di lunedì 9 settembre. Prima puntata della stagione del quiz pre-serale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che ha segnato in prmis la clamorosa eliminazione di Christian Fregoni, il bagnino che si è riconfermato campione per 39 puntate consecut

Caduta Libera - debutta un nuovo gioco : "Bersaglio libero" : La versione autunnale di Caduta Libera (che per la prima volta è andato in onda per tutta l'estate, con il sottotitolo "Splash") ha debuttato ieri, lunedì 9 settembre 2019. Per inaugurare il cambio di stagione, il quiz show di Gerry Scotti, come da tradizione, ha presentato una nuova manche.Si chiama "Bersaglio libero" e vede i due concorrenti in gara (tra cui, ovviamente, il Campione in carica) vestire i panni dei... cecchini. La manche, ...

Colpo di Scena a Caduta Libera : Christian Fregoni Eliminato! : Colpo di Scena a Caduta Libera: dopo 40 puntate, il campione dell’estate Christian Fregoni viene eliminato da un nuovo concorrente. Ecco cosa c’è da sapere! Colpo di Scena a Caduta Libera, il nuovissimo campione Christian Fregoni, conosciuto oltre che per la sua intelligenza anche per il suo aspetto fisico molto avvenente, è stato spodestato. Il bellissimo campione di Caduta Libera è caduto nella botola dopo 40 puntate ed oltre ...

Caduta Libera - clamoroso colpo di scena : Gerry Scotti spiazzato : colpo di scena clamoroso a Caduta Libera. Persino Gerry Scotti, il padrone di casa del quiz show in onda nel preserale di Canale 5, è rimasto spiazzato. “Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno – ha detto il conduttore al pubblico in studio e a casa – Non mi aspettavo davvero questo colpo di scena”. Nell’ultima puntata andata in onda è successo quello che nessuno, Gerry Scotti compreso, si aspettava.--Christian Fregoni, il ...

Caduta Libera - Gerry Scotti : "Stasera lo eliminiamo". Succede davvero : supercampione fregato dopo 39 puntate : Finisce malissimo, nel modo più inatteso, l'avventura a Caduta Libera del bagnino bresciano Christian Fregoni. Il supercampione, 27 anni, era in carica da ben 39 partite ed era diventato un volto molto amato dai telespettatori di Canale 5 e dal pubblico social che segue ogni sera su Twitter, in dire

Caduta Libera : Christian Fregoni eliminato. Chi è il nuovo campione : Christian Fregoni è stato battuto a Caduta Libera: Simone è il nuovo campione In quest’ultima puntata di Caduta Libera andata in onda su Canale 5 c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole: il campione Christian Fregoni è stato battuto. Difatti il giovane bagnino di Brescia, in un gioco partito proprio oggi, ha perso contro l’avversario Simone, il quale è diventato il nuovo ...

Susanna Messaggio/ "Mike Bongiorno è sempre tra noi" - Caduta Libera - : Susanna Messaggio ospite a Caduta libera per ricordare Mike Bongiorno. Fu sua valletta a Superflash, Bis e TeleMike: "E' sempre tra noi".

ANTONELLA MOSETTI/ La dedica a Mike Bongiorno : 'Quanto mi manchi…' - Caduta Libera - : ANTONELLA MOSETTI è una delle showgirl ospiti di Caduta libera chiamate a ricordare Mike Bongiorno. Con lui condusse Paperissima Sprint.

VALERIA MARINI/ 'L'esperienza più bella in tv fu al Bagaglino' - Caduta Libera - : VALERIA MARINI ospite di Caduta libera per omaggiare Mike Bongiorno. Di recente ha ricordato le sue esperienze tv a partire dal Bagaglino.

ROBERTA CAPUA/ 'Con Frizzi il momento più alto di Miss Italia' - Caduta Libera - : ROBERTA CAPUA è una delle conduttrici presenti a Caduta libera, nella puntata speciale che Gerry Scotti dedica a Mike Bongiorno.

“Che delusione”. Caduta Libera - bufera su Gerry Scotti. L’accusa è clamorosa : Caduta Libera è ripartita lunedì scorsa ma per Gerry Scotti è già tempo di polemica. È tornato il divertimento, è tornato soprattutto il campione, il ventisettenne bresciano Christian Fregoni che da circa un mese e ad oggi è stato capace di portarsi a casa qualcosa come 210 mila euro di montepremi. Ecco però che scatta la polemica, con gravissime accuse nei confronti del conduttore, preso di mira dai soliti leoni da tastiera. Sulla pagina ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi Al centro Della Polemica! : Caduta Libera: il campioncino Nicolò Scalfi torna nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta. Ecco perché e che cosa è successo… Nicolò Scalfi è stato uno dei concorrenti più amati di Caduta Libera. Allo stesso tempo, la sua grande bravura e capacità di indovinare sempre ha portato più volte una parte di pubblico a credere che ci fossero dei trucchi dietro il programma condotto da Gerry Scotti. Da più di un mese Scalfi è stato ...