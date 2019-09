Cade una finestra in classe | 4 studenti feriti

Una vita anticipazioni al 28 settembre : Telmo salva Lucia - l'Alday Cade in rovina : Lo sceneggiato di Una vita continua a collezionare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 22 al 28 settembre 2019, rivelano che Silvia Reyes ucciderà Blasco prima di lasciare Acacias 38, mentre Telmo soccorrerà Lucia Alvarado durante l'attentato che colpirà la galleria d'arte di Samuel Alday. Una vita: Silvia lascia Acacias 38 Le trame settimanali di Una vita da domenica 22 a sabato 28 settembre, rivelano che ...

Anziano molto malato - con la maschera d’ossigeno e con le stampelle fa una rapina e poi acCade una cosa terribile : Un uomo Anziano e malato ha fatto l’ultima rapina della sua vita con la maschera d’ossigeno e le stampelle. L’uomo che in tutta la sua vita ha fatto 138 rapine non si è arreso neanche quando si è ammalato gravemente e non ha cambiato vita neppure quando ha dovuto usare la maschera d’ossigeno e le stampelle. L’uomo si è recato in un negozio di abbigliamento da uomo e ha provato dei pantaloni. Quando ha trovato quello che piaceva a lui ha ...

Isole Tremiti - operaio 67enne Cade da tetto e muore : stava riaparando una grondaia : L'uomo ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la vittima

Va a cinema chiede ad una donna che sta al telefono di non disturbare e poi acCade qualcosa di sconvolgente : Un uomo, a Lancaster era andato a cinema a vedere un film orror di Martin Scorsese ‘Shutter Island’ . Ad un certo punto non riusciva a sentire bene l’audio perché c’era una donna che parlava al telefono. L’uomo le ha chiesto di spegnere il telefono per permettergli di seguire il film in tutta tranquillità. La donna, che era in compagnia di due uomini, a quell’invito ha lasciato la sala insieme ai due amici. Poi, dopo poco, sono rientrati ...

Domenica In : Amadeus riceve una sorpresa e Cade in ginocchio : Domenica In, Amadeus al settimo cielo: il videomessaggio di José Mourinho Prima puntata della nuova edizione di Domenica In condotta ancora una volta da colei che è la vera signora della Domenica: Mara Venier. Tanti gli ospiti di oggi: oltre a Giulia De Lellis e Romina Power, il grande Amadeus è stato intervistato per via di Sanremo 2020. Una lunga chiacchierata piena di allegria, momenti commoventi e sorprese. Prima Gabriella Germani nei ...

Sardegna - Cade da cavallo durante una pariglia : Marco - 22 anni - si è svegliato dal coma : Marco Faedda, ventidue anni, era rimasto ferito in un grave incidente il 25 agosto scorso. Il giovane di Bonorva (Sassari) era caduto da cavallo durante una pariglia ad Abbasanta (Oristano) battendo pesantemente la testa sul selciato. Portato in ospedale, era stato operato due volte. Stamane il risveglio dal coma.Continua a leggere

Tragedia in crociera : sviene e Cade da una scala della nave - muore dopo sei giorni d’agonia : Matteo Sartori, 33anne nato a Piove di Sacco e residente a Fossò, si era tagliato ad una dito durante la cena. Mentre stava raggiungendo la stanza per medicarsi è caduto battendo la testa. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.Continua a leggere

Ragazza si mette il profumo sul posto di lavoro e acCade una cosa assurda : Una Ragazza era in ufficio e stava lavorando. Ad un certo punto ha pensato di mettersi un po’ di profumo. Ha preso la boccetta e ne ha spruzzato un po’. La Ragazza in ufficio lavora a contatto con tantissime persone perchè lavora in un call center. Appena ha spruzzato qualche goccia di profumo i suoi colleghi si sono sentiti male e non riuscivano più a respirare. In 150 hanno avvertito tutti gli stessi sintomi, tanto da finire in ...

Letizia di Spagna - il look è una favola ma lei rischia di Cadere : Letizia di Spagna riprende gli impegni di Corte dopo la pausa estiva e il primo look esalta il suo fisico perfetto, ma i tacchi la tradiscono. Dopo aver accompagnato le figlie Leonor e Sofia al loro primo giorno di scuola in sneaker, la Regina ritorna agli outfit formali. Eccola presenziare col marito Felipe a un’esibizione a Siviglia per celebrare i 500 anni dalla spedizione di Fernando Magellano. Letizia si presenta con un sofisticato ...

Sayonara Wild Hearts ha una data di uscita : un album pop fatto videogioco tra arCade e rhythm game : Il nuovo gioco dello sviluppatore Simogo, Sayonara Wild Hearts, ha finalmente una data di uscita. Il particolare titolo arriverà su Switch, dispositivi Apple tramite Apple arcade e PlayStation 4 giovedì prossimo, 19 settembre.Sayonara Wild Hearts, secondo Simogo (lo studio dietro Year Walk, Device 6 e Beat Sneak Bandit), è un tentativo di creare "un gioco d'azione che sembri invitante, senza compromettere ciò che rende buono un gioco d'azione: ...

L'AcCademia Italiana Videogiochi apre le proprie porte per una full immersion nel mondo dei videogiochi : L'Accademia Italiana videogiochi, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà nuovamente le sue porte domenica 15 settembre per accogliere tutti i ragazzi che desiderano conoscere più da vicino l'industria del gaming e tutte le opportunità ad essa connesse. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.La giornata, suddivisa in due turni - la mattina dalle ore 10:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 - darà ai ragazzi ...

Tre new entry nel cast di The Umbrella ACademy 2 - una stagione ancora più diversa dai fumetti : Come e dove ritroveremo i protagonisti in The Umbrella Academy 2? L'ultima volta i nostri eroi non se la passavano molto bene mentre il mondo era in procinto di esplodere. Ovviamente non è finita qui. La serie surreale, basata sui fumetti scritti da Gerard Way e disegnati da Gabriel Bá, tornerà per una seconda stagione su Netflix probabilmente il prossimo anno. Al già affollato cast di The Umbrella Academy 2 si aggiungono tre new entry, di cui ...

A dieci anni viene salvato da un incendio da una donna - diventa pompiere e acCade una cosa incredibile : Un bambino di 10 anni fu salvato da un incendio da una donna, una sua vicina di casa che sfidò le fiamma entrò nell’appartamento dove il bambino era avvolto dal fumo e lo trasse in slavo. Passarono gli anni e quel bambino diventò un ragazzo che oggi è diventato pompiere. Un giorno questo ragazzo, il pompiere Danny Shemesh è stato mandato a fare un salvataggio e quando ha sentito l’indirizzo ha capito subito che si trattava di quella donna che ...

Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso acCade una cosa inspiegabile e sconvolgente : Una mamma era in macchina con il suo Bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo Bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il Bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che ...