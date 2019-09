Buckingham Palace | tutto è pronto per la successione al trono

La regina cerca una vera Cenerentola che viva a Buckingham Palace : Tutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla regina Elisabetta IITutti i meme sulla ...

Kate Middleton - a Buckingham Palace c’è una nuova (e bellissima) rivale : ecco chi è : Maretta alla corte dei Windsor. Dopo la presunta lite tra Meghan Markle e Kate Middleton ci sarebbe una grande crisi anche tra le principessa Eugenia e Beatrice e Zara Tindall. Secondo l’Express, le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson sarebbero gelose della figlia della principessa Anna perché favorita dalla Regina Elisabetta. E starebbero cercando di fare squadra con Kate Middleton, contro la bionda cavallerizza Zara infatti non ha ...

Kate Middleton - non solo Meghan Markle : a Buckingham Palace c'è una nuova rivale : Su Leggo.it le ultime novità. Kate Middletonha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...». Kate Middleton...

Kate Middleton ha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...» : Kate Middletonha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...». Kate Middleton è di nuovo nell'occhio del...

«Kate Middleton torna a lavorare» - l'annuncio di Buckingham Palace. Ecco cosa farà : «Kate Middleton torna a lavorare». Lo ha annunciato Buckingham Palace in un comunicato ufficiale. La duchessa di Cambridge ha trascorso le vacanze con il principe William e i figlioletti...

Principe Andrea - il figlio della regina Elisabetta immortalato mentre esce da casa di Epstein : il video che imbarazza Buckingham Palace : Un nuovo video pubblicato dal Mail on Sunday sta mettendo in imbarazzo Buckingham Palace e tutta la Famiglia Reale. Si tratta infatti di un filmato inedito che immortala il Principe Andrea, il figlio della regina Elisabetta fratello di Carlo, mentre esce dalla casa di Manhattan di Jeffrey Epstein, il finanziare americano morto in carcere e accusato di pedofilia, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, di cui il reale era amico ...

Buckingham Palace nega le accuse contro il principe Andrea - : Francesca Rossi Dopo il suicidio di Jeffrey Epstein, avvenuto lo scorso sabato nel carcere di Manhattan, pesanti accuse piovono sul duca di York, prontamente smentite da un portavoce di Buckingham Palace Buckingham Palace ha smentito categoricamente qualunque coinvolgimento di Andrea, duca di York e figlio della regina Elisabetta, nelle accuse che hanno coinvolto il finanziere Jeffrey Epstein. Come riporta Il Fatto Quotidiano ...

Boris Johnson è diretto a Buckingham Palace dalla Regina - gruppo di Greenpeace lo blocca : Un cordone pacifico di attivisti di Greenpeace ha bloccato il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta. Mentre l’auto del futuro primo ministro passava su The Mall, a Londra, gli attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando Johnson. “I ...

Baby George - dopo il compleanno Buckingham Palace svela un segreto sul bambino : Baby George compie sei anni e Buckingham Palace decide di svelare un segreto che riguarda il piccolo erede al trono. Per il compleanno del principino, mamma Kate Middleton e papà William hanno...