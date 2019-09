Brexit,Ue a Johnson: piano in 12 giorni

Il primo ministro britannicoha due settimane di tempo, esattamente 12, per presentare unscritto per la. Lo ha precisato il premier finlandese Antti Rinne,che ricopre la presidenza di turmo della Ue. Rinne ha precisato di aver concordato questa linea con il presidente francese Macronha affermato che un accordo è possibile in occasione di un vertice dei leader Ue il 17 ottobre e ha insistito che laavverrà entro il 31 ottobre, anche senza accordo. Fonti di Downing street;proposte a tempo debito.(Di giovedì 19 settembre 2019)