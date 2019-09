Brexit | ultimatum Ue a Johnson |  «12 giorni per presentare il piano o è tutto finito»

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 19 settembre 2019) Borisha 12di tempo peruna proposta scritta sulla, altrimenti «è»: lo ha dichiarato il premier finlandese Antti Rinne, presidente di turno dell'Unione europea

repubblica : Brexit, ultimatum della Ue a Johnson: '12 giorni per presentare un piano' [news aggiornata alle 07:35] - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Ultimatum #Ue a #Johnson: ' 12 giorni per piano #Brexit' #ANSA - infoitestero : Ultimatum Ue a Johnson: 12 giorni per piano Brexit - Mondo -