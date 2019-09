Brexit | Johnson ha 12 giorni per presentare una proposta alla Ue | altrimenti è

Brexit - l'UE a Johnson : "Piano scritto entro 12 giorni - altrimenti è tutto finito" : Siamo nel semestre di Presidenza finlandese dell'UE e il Premier Antti Rinne è intervenuto sul tema della Brexit, dando un ultimatum al Premier britannico Boris Johnson che deve presentare entro 12 giorni, ossia entro la fine di settembre, una proposta scritta, altrimenti, ha detto Rinne, "è tutto finito". La BBC che ha riportato le parole del primo ministro della Finlandia ha anche detto che questa linea è stata concordata con il Presidente ...

“Hulk” Johnson scappa dai fischi dei no Brexit in Lussemburgo : Un incontro “amichevole” per confermare che “i negoziati sulla Brexit continueranno ad alta velocità”. Jean Claude Juncker sintetizza così il pranzo di lavoro di oggi in Lussemburgo con il primo ministro britannico Boris Johnson, prima che una nota della Commissione europea sottolinei che “è respons

Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo : secondo la Commissione Europea non sono stati fatti passi avanti su Brexit : Lunedì si sono incontrati a Lussemburgo (capitale del Granducato di Lussemburgo) il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, per parlare di Brexit. Poco dopo la riunione Johnson ha detto che l’incontro era

Brexit - dopo l’incontro con Junker Johnson ribadisce : fuori da Ue il 31 ottobre : Johnson ha riconfermato il suo «impegno sull’Accordo del Venerdì santo» e la sua determinazione a «raggiungere un accordo senza il backstop, che il Parlamento britannico possa sostenere». Il premier ha ribadito che «non richiederà un'estensione ed uscirà dall'Ue il 31 ottobre»

Brexit - Johnson : “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk. Grandi progressi nei colloqui” : Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “Grandi” progressi . Ma soprattutto, dice, “il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe il supereroe Hulk“. Il premier britannico Boris Johnson, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri ...

Brexit - Corte d’appello scozzese : “Sospensione del Parlamento voluta da Johnson è illegale” : La sospensione dei lavori del Parlamento di Londra decisa da Boris Johnson è “illegale“. Si è pronunciata così la Corte di appello di Edimburgo, presso la quale era stato presentato un ricorso contro la “prorogation” voluta dal primo ministro britannico, in base alla cui decisione Westminster riaprirà i battenti solo il 14 ottobre, ad appena due settimane dalla data in cui è prevista l’uscita del Regno Unito ...

Brexit - Johnson lavora a un nuovo accordo sulle frontiere irlandesi : Secondo voci insistenti, Downing Street starebbe tornando all’idea di una “backstop” limitata alla sola Irlanda del Nord.