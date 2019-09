Brescia | Sposatevi o farete la fine di Sana | minacciate dai genitori di

(Di giovedì 19 settembre 2019) Divieto di avvicinamento per il padre, la madre e il fratello maggiore di quattro ragazze, due ancora minorenni, vittime di maltrattamenti

Dalla Rete Google News

BresciaToday

Piazze reali e virtuali scatenate per la frase di don Luigi Pellegrini di Rudiano: “Niente funerali per le coppie che convivono”. E in paese scoppia il caos.