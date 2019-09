Brescia | contro la violenza di genere l' incontro ' Innamorati di Te' 2

Malattia Mihajlovic - il gesto commovente dei calciatori dopo il successo contro il Brescia : Malattia Mihajlovic– Altro successo per il Bologna, si fa sempre più interessante la classifica dei rossoblu. Grande spettacolo nella trasferta contro il Brescia, sotto di 3-1 la grande reazione del Bologna che ha ribaltato il match e conquistato tre punti con il risultato di 3-4. Grande gesto al termine della partita, i calciatori del Bologna sono andati a festeggiare sotto la finestra della camera del policlinico Sant’Orsola ...

Serie A - incredibile Bologna : trionfa passando da 1-3 a 4-3 contro il Brescia in dieci : Il Bologna esce da vincitore al termine di una partita fatta di sorpassi e controsorpassi e conclusasi in un modo inaspettato, a 45’ dalla fine. Il Brescia passa in vantaggio per 3 a 1 e conclude così la prima frazione, prima che la furia rossoblù si riversi sulla squadra di Corini, con il Bologna,

Gazzetta : niente panchina per Sinisa contro il Brescia : Dopo essere stato in panchina a Verona e al Dall’Ara, contro la Spal, Sinisa Mihajlovic è costretto a fermarsi. Non sarà in panchina al fianco del suo Bologna contro il Brescia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico, domani, dovrà riprendere le cure per combattere la leucemia. Sarà nuovamente ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Non sarà presente fisicamente in campo ma sarà ugualmente in collegamento con i suoi ...

Malattia Mihajlovic - la decisione per la partita del Bologna contro il Brescia : Malattia Mihajlovic – Inizio di campionato positivo per il Bologna, la squadra rossoblu ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del pareggio sul campo del Verona e del successo nella partita davanti al pubblico amico contro la Spal. Nelle prime due partite grande sorpresa con la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico sta lottando contro la Malattia, ha infatti scoperto di avere la ...

Bologna – Mihajlovic salta la sfida col Brescia : riprese le cure contro la leucemia : Ricominciate le cure contro la leucemia: Mihajlovic costretto a saltare la sfida col Brescia Sono ricominciate le cure contro la leucemia per Sinisa Mihajlovic: l’allenatore serbo, dopo aver sorpreso tutti i tifosi del Bologna sedendosi in panchina nelle prime due partite del campionato italiano di Serie A, adesso deve momentaneamente alzare bandiera bianca. Mihajlovic, dovrà tornare all’ospedale Sant’Orsola per ...

Amichevoli - Brescia ok contro il Frosinone : in gol SuperMario Balotelli - spettatore Andrea Pirlo : Buon inizio di campionato in casa Brescia, le Rondinelle hanno vinto in trasferta all’esordio contro il Cagliari, poi il ko contro il Milan ma comunque una buona prestazione. La squadra di Corini è scesa in campo per l’amichevole contro il Frosinone, successo per 2-0 contro la squadra di Alessandro Nesta nel match disputato questo pomeriggio a Ospitaletto, spettatore d’eccezione l’ex centrocampista Andrea Pirlo. Il ...

Incidenti : scontro nel Bresciano - chiusa la strada 45bis : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Incidente a Prevalle, in provincia di Brescia, con tre auto coinvolte e una moto. La strada statale 45bis 'Gardesana Occidentale' è temporaneamente chiusa al traffico, con il traffico deviato sulla rete locale. Cinque persone sono rimaste coinvolte nello scontro, ma ness

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...

Prima vittoria per il Milan di Giampaolo - 1-0 contro il Brescia : Prima vittoria per il Milan di Giampaolo, 1-0 contro il Brescia.Una vittoria per prendere fiducia e lavorare con maggiore serenità

Il Brescia cerca una nuova impresa - Corini dà indicazioni sulla gara contro il Milan e su Balotelli : “Affronteremo il Milan in difficolta’ mentre noi abbiamo la testa piu’ libera? Onestamente non credo a questo tipo di semplificazioni. Credo invece nella necessita’ di pensare soltanto a noi stessi dopo una vittoria che deve darci ancora piu’ senso di responsabilita'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della partita contro il Milan a San Siro che ...

Il Milan prepara il debutto a San Siro : in 50 mila contro il Brescia : milan Brescia spettatori – Il milan è al lavoro per preparare la seconda gara di campionato, che coinciderà con l’esordio casalingo di questa stagione. I rossoneri affronteranno il Brescia a San Siro, e proveranno a riscattarsi dopo la pessima prova di Udine, che li ha visti uscire sconfitti dalla Dacia Arena con il risultato di […] L'articolo Il milan prepara il debutto a San Siro: in 50 mila contro il Brescia è stato realizzato da ...

Incidenti : scontro fra tir e furgone su A4 a Brescia - due feriti : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - Due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, nello scontro fra un mezzo pesante e un furgone sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso in ospedale a Brescia e l'altro in codice giallo alla Poliambulanza. Il tratto tra

Mario Balotelli torna a Brescia - prima delusione : fuori dalla Coppa Italia contro il Perugia : "Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono". Sono queste le prime parole di Mario Balotelli, affidate al proprio profilo Instagram, dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Brescia. Il messaggio è accompagnato da un video che ripercorre la carriera di SuperMario, a cominciare propr

Balotelli torna in Serie A - ha firmato con il Brescia. Possibile debutto in campionato contro la Juventus : Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Brescia. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, ha firmato con la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente ...