Brasile e il movimento ‘Occupare la politica’ | quando le domestiche entrano in Parlamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Ho cominciato a fare politica pulendo i gabinetti di un giudice”, inizia Andreia de Jesus, giovane donna nera di 30 anni e deputata regionale dello stato di Minas Gerais, nata nella periferia della città di Belo Horizonte. “Il giorno in cui ho saputo che ero stata eletta non avevo nemmeno i soldi dell’autobus per tornare a casa”. Accanto a lei Taliria Petrone, 34 anni, deputata federale, e Monica Francisco, deputata regionale dello stato di Rio de Janeiro, ex-direttrice di gabinetto della consigliera municipale Marielle Franco, assassinata il 14 marzo 2018. “Scusate per le lacrime, non è emozione ma l’accumulo di generazioni di oppressione. Sono quelle di mia madre, di mia nonna e della mia bisnonna, tutte discendenti di schiavi”, continua Andreia. E così inizia questa conferenza emblematica che riunisce tre donne nere, elette l’anno scorso rappresentanti del popolo brasiliano, ...

