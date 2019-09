Boxe | Rigoldi vs Yegorov per l' Europeo | venerdì alle 23 in tv su Rai Sport

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sarà una settimana ricca di appuntamenti per il pugilato italiano che, oltre a Fiordigiglio vs Eggington in programma stasera a Firenze, può contare su un altro appuntamento da non perdere. Domani,20 settembre, il Pala"Livio Romare" di Schio (Vicenza) ospiterà l'atteso match tra Lucae Oleksandr. In palio il titolodei pesi supergallo detenuto dal pugile italiano.vssarà trasmesso in diretta tv su Rai(canale 58 DTT e canale 227 di Sky) a partire d23:00 di20 settembre. Sarà possibile seguire il match in streaming su RaiPlay.alla prova del nove Il 26enne Lucaè ad oggi l'unico pugile italiano in attività a potersi fregiare del titolo di campione d'Europa. Per arrivare a conquistare l'agognata cintura EBU (European Boxing Union), il portacolori italiano ha affrontato e battuto il francese Jeremy ...

