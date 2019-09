Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Alla Tuscany Hall di Firenze è andata in scena una bella serata diinternazionale con tre match in cartello che mettevano in palio delle cinture.è durato appena cinque, nel corso del secondo round ha subito una micidiale raffica di colpi da parte del britannico Sam Eggington ed è letteralmente finito in balia del rivale. Il 35enne di origini campane si era presentato sul ring per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter ma non è praticamente mai stato in partita e l’arbitro ha sospeso l’incontro quando mancava un minuto al termine della seconda ripresa: sconfitta per ko tecnico e cintura per l’avversario.si è lamentato con l’arbitro per una decisione oggettivamente un po’ troppo affrettata ed è così incappato nella terza sconfitta in carriera, ora dovrà cercare di rialzare immediatamente la ...

OA_Sport : Boxe, Orlando Fiordigiglio sconfitto dopo 5 minuti: perde l’internazionale IBF. Boschiero torna grande tra i superp… - riccioale19 : RT @MontiFrancy82: #BOXE : Magic Man Paul Malignaggi: “Orlando, ti spiego come vincere a Firenze” - MontiFrancy82 : #BOXE : Magic Man Paul Malignaggi: “Orlando, ti spiego come vincere a Firenze” -