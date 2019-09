Bolzano | donna muore in rogo | grave il figlioletto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Marco Della Corte Il piccolo risulta essere in gravi condizioni, l'episodio è avvenuto nella mattina del 19 settembre 2019, a lanciare l'allarme il padre del bambino Una giovanedi 37 anni, madre di un bambino piccolo, ha perso la vita nel corso di un incendio sprigionatosi all'interno della sua abitazione sita a Fleres (), località dell'Alta Val d'Isarco, ai piedi del Brennero. L'episodio si è verificato in data 19 settembre 2019 verso le 5:00. Come leggiamo da un articolo pubblicato sul Giornale Trentino riguardante il caso, L'allarme è stato lanciato dal marito dellae padre del bambino. L'uomo si era svegliato a causa del pianto ininterrotto del. Una volta alzatosi dal letto, si era accorto che la stanza era già piena di un intenso fumo nero e che la moglie che non dava alcun segno di vita. È tuttavia riuscito a portare in salvo il bimbo ...

