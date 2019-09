Bologna | ogni promessa è debito | Mihajlovic bacchetta la squadra al telefono per il primo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’allenatore serbo aveva ringraziato i propri giocatori per la sorpresa in ospedale, promettendo però che avrebbe poi parlato degli errori commessi a Brescia Ha fatto il giro del web e delle tv la sorpresa che i giocatori delhanno voluto fare domenica sera a Sinisa, felice nel vedere i propri ragazzi intonare cori per lui dal cortile dell’Ospedale Sant’Orsola, dove è ricoverato per combattere la leucemia. Massimo Paolone/LaPresse Un bel gesto arrivato dopo la vittoria in rimonta con il Brescia, giunta grazie anche alla strigliata del serbo nell’intervallo, collegatosi con lo spogliatoio del Rigamonti via cellulare. Dalla finestra del nosocomio emiliano aveva promesso che avrebbe fatto i conti con lamercoledì e così è stato, visto che ieri Sinisa ha chiamato il proprio vice per parlare con i giocatori riuniti a Casteldebole. Un ...

