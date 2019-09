Bitter Sweet | critiche dai fan che volevano un finale diverso | atteso Yaman in Erkenci Kus

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) È trascorsa quasi una settimana da quando il pubblico italiano ha assistito all'ultima puntata di- Ingredienti d'amore, la serie turca rivelazione dell'estate di Canale 5. In molti si sono chiesti se ci sarà una seconda stagione, ma non sarà così poichè la serie si è ufficialmente conclusa in patria alla fine del 2017. Tanti già sentono la mancanza dell'appuntamento pomeridiano con Ferit, Nazli e tutti gli altri. Inoltre, c'è una grande fetta di pubblico che, oltre a dispiacersi per una mancata seconda stagione, ha polemizzato sui social perché delusa dall'ultima puntata considerata piatta e non abbastanza soddisfacente. Undi stagione sotto tono perIl grandidi venerdì scorso, 13 settembre 2019, ha lasciato molti fan con l'amaro in bocca. Dopo il doppio episodio conclusivo andato in onda venerdì, tanti fan sono rimasti delusi e ...

