Bimbo di 2 anni dimenticato in auto muore a Catania | indagato il padre

Catania - papà dimentica il figlio per 5 ore nell'auto sotto il sole cocente. Muore Bimbo di 2 anni : Doveva portarlo a scuola, invece il padre lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. È morto così, a Catania, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi,...

Muore Bimbo di 2 anni dimenticato in auto dal padre : era convinto di averlo lasciato al nido : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha ...

Catania : muore Bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a Catania. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, ...

Catania - papà lascia il figlio per 5 ore nell'auto sotto il sole cocente. Muore Bimbo di 2 anni : Doveva portarlo a scuola, invece il padre lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. È morto così, a Catania, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi, un...

Muore Bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà : dimenticato in auto dal papà: un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere stato stamane per oltre cinque ore sotto il sole nell'auto del padre che si era scordato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell'università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all'asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove ...

Papà dimentica il figlio in auto : Bimbo di due anni morto a Catania : Il piccolo è rimasto nella vettura sotto il sole per tutta la mattinata dopo che il padre si è dimenticato di accompagnarlo all'asilo

Catania - muore Bimbo di due anni : il padre lo aveva dimenticato nell’auto : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. E’ stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la ...

Dramma a Catania - dimentica in auto il figlio mentre va all’università : morto Bimbo di 2 anni : Un bimbo di 2 anni di Catania è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà per ore. L'uomo, un ingegnere impiegato all'università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all'asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente in dipartimento. Poi la telefonata della moglie e la scoperta della tragedia.Continua a leggere

Catania - morto Bimbo di 2 anni dimenticato dal padre in auto : L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlio

Muore Bimbo di 2 anni : invece di lasciarlo all’asilo - il padre l’ha dimenticato in auto : Un bambino di due anni e' morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell'auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni, e' un dipendente amministrativo dell'universita'. E' stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all'asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si e' precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la ...

Asilo - Bimbo di 4 anni per le maestre è un demonio - il motivo? Usa la mano sinistra per scrivere : Una credenza assurda quella del corpo docente di un Asilo di Okemah nell’Okahoma in uno dei paesi più avvanzati del mondo, gli Stati Uniti d’America. Gli insegnanti di un Asilo hanno inviato un sms alla mamma di un bimbo di 4 anni avvisando che il figlio era mancino e, secondo una vecchia credenza, chi usava la mano sinistra potrebbe essere la reincarnazione del diavolo. La signora che ha ricevuto il messaggio, Alis ha ...

Brescia : Bimbo di 6 anni si accascia a terra - probabile arresto cardiaco : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Un probabile arresto cardiaco ha fatto accasciare a terra un bambino di 6 anni. E’ accaduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bimbo, nella tarda mattinata, avrebbe iniziato ad avvertire un malore a scuola. Gli insegnanti hanno chiamato i genitori che si sono recati all’istituto. Una volta fuori dalla scuola il bambino si è accasciato a terra. Immediati gli interventi del 118 e ...

Brescia : Bimbo di 6 anni si accascia a terra - probabile arresto cardiaco : Milano, 16 set. (AdnKronos) - Un probabile arresto cardiaco ha fatto accasciare a terra un bambino di 6 anni. E' accaduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bimbo, nella tarda mattinata, avrebbe iniziato ad avvertire un malore a scuola. Gli insegnanti hanno chiamato i genitori che si sono rec

Brescia : Bimbo di 6 anni si accascia a terra - probabile arresto cardiaco : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Un probabile arresto cardiaco ha fatto accasciare a terra un bambino di 6 anni. E’ accaduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bimbo, nella tarda mattinata, avrebbe iniziato ad avvertire un malore a scuola. Gli insegnanti hanno chiamato i genitori che si sono recati all’istituto. Una volta fuori dalla scuola il bambino si è accasciato a terra. Immediati gli interventi del 118 e ...