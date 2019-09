Berlusconi | alleati della Lega ma con la schiena dritta

Crisi - Salvini torna da Berlusconi : “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo anche di altro” : “Conto di vedere gli alleati già settimana prossima per fare scelte per le elezioni regionali. Ovviamente parleremo anche di altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se vedrà Berlusconi e Meloni a margine di un incontro in Comune a Catania L'articolo Crisi, Salvini torna da Berlusconi: “Conto di vedere gli alleati settimana prossima per le regionali. Ma parleremo ...