Bebe Vio vince nel fioretto | è il suo terzo titolo mondiale consecutivo

Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Mondiali paralimpici di scherma : Bebe Vio, schermitrice italiana di 22 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali paralimpici che si stanno svolgendo a Cheongju, in Corea del Sud. È la sua terza medaglia d’oro ai Mondiali, dopo quelle del

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Bebe Vio trascina una grande Italia. Arrivano anche i bronzi di William Russo e Consuelo Nora : Tris per lei, la trascinatrice. E tris per l‘Italia, nella giornata odierna. Fanno cinque medaglie in totale per la spedizione azzurra a Cheongju, Corea del sud, ai Mondiali paralimpici di Scherma 2019. Per l’oro, però, il primo fiNora, si è dovuto attendere proprio Bebe Vio. La fiorettista veneta conquista la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, dopo quelli vinti a Eger, in Ungheria, nel 2015 e a Roma nel ...

Trionfo mondiale per Bebe Vio - oro nel fioretto paralimpico : Niente è impossibileCaparbia da sempreCi penso io!Voglio vincere!Subito amore104 giorniSono seria!Obiettivo vacanzeRiderci suQuestione di famigliaCol nastro adesivoSaper aspettareJova addictedUn Trionfo da recordNessun truccoUno spritz, grazieIn posaContro gli haterA vivere da solaFuturo roseoAncora un Trionfo per Bebe Vio. L’atleta veneta ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Campionati del Mondo di ...

Scherma - Bebe Vio monumentale : Campionessa del Mondo per la terza volta! Show della Campionessa Paralimpica : Bebe Vio regala un’altra magia delle sue e si laurea Campionessa del Mondo per la terza volta in carriera. La schermitrice ha letteralmente dominato la rassegna iridata andata in scena a Cheongju (Corea del Sud) e si è messa al collo la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Si tratta della terza apoteosi in carriera per la Campionessa Paralimpica di Rio 2016 che si era già imposta a Eger 2015 e Roma 2017. La veneta non ...

Mondiali paralimpici - Bebe Vio medaglia d’oro nel fioretto individuale : Si prolunga il regno iridato nel fioretto individuale in carrozzina della schermitrice paralimpica azzurra Bebe Vio: ai Campionati Mondiali di Cheongju la 22enne veneta conquista infatti il terzo oro consecutivo in quella disciplina in cui domina a livello globale ed è anche campionessa europea e paralimpica in carica. In Corea del Sud battuta in finale la cinese Xiao. Domenica tornerà in pedana con il fioretto a squadre a caccia di un'altra ...

Mondiali paralimpici - Bebe Vio ancora iridata nel fioretto individuale : terzo oro di fila : Si prolunga il regno iridato nel fioretto individuale in carrozzina della schermitrice paralimpica azzurra Bebe Vio: ai Campionati Mondiali di Cheongju la 22enne veneta conquista infatti il terzo oro consecutivo in quella disciplina in cui domina a livello globale ed è anche campionessa europea e paralimpica in carica. In Corea del Sud battuta in finale la cinese Xiao. Domenica tornerà in pedana con il fioretto a squadre a caccia di un'altra ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio agguerrita in vista di Tokyo 2020 : “non vado lì per pettinare le bambole” : L’atleta azzurra si prepara in vista delle Paralimpiadi di Tokyo, sottolineando come l’obiettivo sarà quello di vincere più medaglie possibili Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano, Bebe Vio affila il fioretto per cercare di conquistare quante più medaglie possibile ai Giochi del prossimo anno. Gli obiettivi sono importanti, già partendo dai Mondiali in corso di svolgimento in Corea, ma la mente non può che andare anche ...

Mondiali di scherma Paralimpica – Bebe Vio sconfitta al debutto assoluto nella sciabola : “sono comunque soddisfatta” : Bebe Vio undicesima nella sciabola ai Mondiali di scherma Paralimpica 2019: le parole positive della campionessa azzurra dopo la sua avventura nella nuova disciplina Sono ufficialmente iniziato i Mondiali di scherma Paralimpica 2019. Occhi puntatissimi su Bebe Vio, che in questa edizione della rassegna iridata ha voluto cimentarsi in una disciplina per lei nuova, la sciabola. La campionessa azzurra è stata sconfitta per una sola stoccata ...

Sciabola - la nuova avventura Mondiale di Bebe Vio : “non ho il polso - ma ci provo. Tutti me lo hanno sconsigliato ma…” : Bebe Vio è pronta a cimentarsi nella Sciabola ai Mondiali di Corea: l’atleta paralimpica azzurra esterna le sue sensazioni alla vigilia della competizione Bebe Vio è sempre alla ricerca di nuove sfide. La stella del fioretto azzurro ha deciso di non volersi più cimentare in una sola disciplina, ma di allargare i propri orizzonti anche alla Sciabola, partecipando ai Mondiali di Corea. Del resto nel fioretto ha già vinto quasi tutto: ...

Scherma - Mondiali paralimpici 2019 : i convocati dell’Italia - Bebe Vio trascina 12 azzurri in Corea del Sud : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali di Scherma paralimpica che si disputeranno a Cheongju (Corea del Sud) dal 17 al 23 settembre. La rassegna iridata avrà una valenza fondamentale nella corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà ricoprire un ruolo di assoluta protagonista, 12 azzurri andranno a caccia delle medaglie sperando di replicare gli eccellenti risultati ottenuti due anni fa a ...

Bebe Vio in ospedale a Cuba/ Come sta? Vacanza da incubo tra virus e zecche : Bebe Vio Come sta? Doppio ricovero in ospedale per lei e i suoi fratelli a L'Havana durante una Vacanza in famiglia. Cosa è successo?

Bebe Vio in ospedale a Cuba con i suoi fratelli : ecco cosa è accaduto : Bebe Vio pensava di godersi una bella vacanza a Cuba ma lei e sui fratelli sono stati costretti a passare un bel po’ di tempo in ospedale. Il motivo? Dopo qualche giorno sul posto lei, Maria Sole e Nicolò hanno contratto un brutto virus influenzale. Da lì, la necessità di essere ricoverati in un ospedale de L’Havana: “Siamo stati male tutti e tre, una bella giornata in ospedale poi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per ...

Vacanza da incubo per i fratelli Vio - la campionessa Bebe svela : “sono in ostaggio in ospedale” [VIDEO] : Disavventura per i fratelli Vio nella loro Vacanza a Cuba: Bebe, Nico e Sole finiscono in ospedale! Il racconto della campionessa di scherma paralimpica Vacanza tra fratelli per Bebe Vio: la campionessa di scherma paralimpica in trova a Cuba con Nicolò e Maria Sole. I tre fratelli Vio hanno dovuto fare i conti con un fastidiosissimo imprevisto che ha reso il loro viaggio da incubo. Disavventura in ospedale per Bebe Vio e famiglia: ...

Bebe Vio in ospedale a Cuba - malore per la campionessa e i suoi fratelli - : Novella Toloni La schermitrice veneziana è stata colpita da un virus appena arrivata sull'isola di Cuba e insieme ai fratelli è stata costretta a recarsi all'ospedale per visite e cure Brutta disavventura per la campionessa di scherma Bebe Vio e i suoi fratelli Nicolò e Maria Sole in vacanza a Cuba. I tre sono partiti alla volta dell'isola caraibica negli scorsi giorni, ma appena atterrati in terra Cubana sono stati colpiti da un ...