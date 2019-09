Beatrice Lorenzin entra nel Pd | schiaffo a Matteo Renzi | Perché non scelgo Italia

Pd - arriva l’ex berlusconiana (ma anche ex Ncd - Ap e Cp) Beatrice Lorenzin : “Contro la democrazia illiberale di Salvini” : Sbocciata politicamente in Forza Italia. Transfuga nel Nuovo centrodestra al seguito di Angelino Alfano. Poi travasata in Alternativa Popolare, quindi al centro del progetto di Civica popolare che riunisce da Pier Ferdinando Casini a Giuseppe De Mita. E’ un lungo cammino partito da destra che ha come meta il centrosinistra, quello di Beatrice Lorenzin. Perché ora l’ex paladina berlusconiana – ma dal 2013 ministro delle Salute a ...

Beatrice Lorenzin entrerà nel Partito Democratico : Beatrice Lorenzin, deputata ed ex ministra della Salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, entrerà nel Partito Democratico. Lo ha detto a Repubblica, spiegando: «Ho capito che in questo momento, nel PD, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare

Beatrice Lorenzin non va con Renzi ed entra nel Partito Democratico : Beatrice LoRenzin si appresta a lasciare il Gruppo Misto della Camera dei deputati per entrare nel Partito Democratico. Repubblica ha raccolto le intenzioni dell’ex ministro della Salute che ha scelto quindi di far parte dei dem e di non aderire, invece, a Italia Viva appena lanciato da Matteo Renzi, nonostante alcuni contatti avuti.“Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario ...