Bce | le banche disertano l’asta Bce |  solo 3 | 4 miliardi di prestiti nella Tltro-III

Borse caute rialzo dopo Bce - a Piazza Affari focus sulle banche . Spread sotto 140 : Gli investitori continuano a valutare le misure adottate da Mario Draghi con un misto di favore e scetticismo. Risale l’euro, mentre l’attenzione si sposta sulla Federal Reserve attaccata da Donald Trump.

Riparte il QE della Bce - 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banche : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%

Bce - le banche : “I tassi sottozero danneggiano i nostri bilanci”. E ottengono lo sconto : una parte dei loro depositi sarà esentata : Il nuovo taglio dei tassi di interesse deciso dalla Bce arriva nonostante la levata di scudi delle banche. Ieri gli istituti italiani sono partiti all’attacco chiedendo a Francoforte di fare qualcosa per ridurre le pesanti conseguenze della politica ultraespansiva sui loro bilanci: con i tassi sottozero, ricavano poco o nulla dall’attività di erogazione di finanziamenti. Così l’Abi ha scritto al presidente dell’Eurotower e al ...

Draghi pronto a nuovo Quantitative Easing/ Annuncio Bce - le Banche preoccupate : Si attende Annuncio Mario Draghi per nuovi stimoli monetari: pronto nuovo Quantitative Easing della Bce. La Borsa festeggia ma le Banche sono preoccupate

Bce - meno chance per un nuovo quantitative easing subito. Banche all’attacco : “I tassi negativi azzerano la redditività” : Mario Draghi si prepara a sparare alcune delle ultime munizioni con il “bazooka”, fuor di metafora le politiche monetarie non convenzionali messe in campo nel tentativo di far ripartire la crescita dell’Eurozona. Quella di giovedì 12 settembre sarà la penultima conferenza stampa del presidente della Bce dopo un consiglio direttivo, prima che all’inizio di novembre l’ex direttrice dell’Fmi, Christine Lagarde, prenda il suo ...

Borse positive - occhi puntati su mosse Bce. Bene le banche : Domani si riunirà il consiglio direttivo della Bce che potrebbe varare misure a sostegno dell'economia. Obbligazioni in ribasso in attesa delle decisioni dell'Eurotower.. Listini asiatici in recupero. Oggi i prezzi alla produzione Usa

Corte dei conti europea ottiene accesso a documenti Bce/Ssm su vigilanza banche : La Corte di conti europea ha ottenuto, come richiesto lo scorso gennaio, il “pieno accesso a tutti i documenti” della vigilanza bancaria esercitata dalla Bce necessari per il controllo sui conti pubblici . Il responsabile dell’SSM (Meccanismo unico di vigilanza o Single Supervisory Mechanism) Andrea Enria ha impostato la sua presidenza nel segno di una maggiore trasparenza e questo nuovo accordo Bce/Eca ne è la conferma. Non saranno comunque ...

Banche - pronta l’asta Bce. Le italiane per ora disertano : Almeno per il momento, le Banche italiane hanno liquidità in abbondanza. Dunque, meglio aspettare quando davvero ce ne sarà bisogno per fare incetta di denaro alle aste Bce

Banche - la Bce ammorbidisce le richieste sulla copertura dei nuovi crediti deteriorati. “Vittoria del Parlamento europeo” : La Banca centrale europea ha ammorbidito le direttive sul trattamento dei nuovi crediti deteriorati delle Banche dell’Eurozona, recependo la normativa emanata dal Parlamento europeo. La supervisione unica europea, ora guidata dall’italiano Andrea Enria, ha stabilito che gli Npl derivanti da prestiti concessi dopo il 26 aprile sono soggetti, in linea di principio, unicamente ai requisiti del cosiddetto “Primo pilastro”. E non ...