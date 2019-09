Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 19 settembre 2019) "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Matteoha ribadito ancora una volta, ma non ce n'era bisogno, che il suo nuovo partito - Italia Viva - non metterà a rischio... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Battere Salvini, liberarsi di Renzi Elezioni. Il piano B di Pd e 5 Stelle - MatteoSchiavo18 : @Ferula18 @swamilee Non credo in nessuno. Realisticamente è un calcolo, lo so. Ma come tu mi insegni tra l'imitazio… - IPlebeo : RT @guidosfe: @GiuseppeConteIT @EmmanuelMacron Gli ha dato dei consigli su come battere la #LePen? Lei coi consigli di frau MERKEL c'è rius… -