Bastardi Senza Gloria film stasera in tv 19 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019)è ilin tv giovedì 192019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Inglourious BasterdsUSCITO IL: 2 ottobre 2009GENERE: Guerra, Avventura, AzioneANNO: 2009REGIA: Quentin Tarantino: Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Julie Dreyfus, Cloris Leachman, Samuel L. JacksonDURATA: 148 Minutiin tv:Siamo durante la seconda guerra mondiale, nella Francia occupata dai nazisti. Il colonnello nazista Hans Landa (Christoph Waltz) ordina l’assassinio di tutta la famiglia di Shosanna Dreyfus, a cui la piccola assiste. Riuscita a fuggire dal massacro e ...

Bettingdude1 : @claudio_2022 @isladecoco7 Questi sono così arrapati che non distinguono una persona da un albero, bastardi fautori… - ARAVGORN : oggi voglio uscire ma in televisione ci sta Bastardi Senza Gloria, la scelta è DURISSIMA - ZettiGiuliano : Mi permetto un consiglio: ore20:20 Italia1 Bastardi senza gloria. Un film di Tarantino. Attori magnifici. Una… -