Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) La FIBA ha ufficializzato i nomi delle 24 Nazionali che parteciperanno aidi qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 al 28 giugno(cioè un mese prima dei Giochi). I primi 16 posti erano stati assegnati attraverso i recenti Mondiali, gli altri otto pass sono invece finiti alle migliori formazioni del ranking internazionale (due per Continente: Angola e Senegal per l’Arica, Messico e Uruguay per l’America, Cina e Corea del Sud per Asia/Oceania, Croazia e Slovenia per l’Europa). Le 24saranno suddivise in quattro gironi da seiciascuno, le vincitrici di ogni raggruppamento staccheranno il pass a cinque cerchi e si aggiungeranno così alle otto formazioni giàalle Olimpiadi (Giappone, Francia, Spagna, USA, Argentina, Australia, Iran, Nigeria). L’Italia disputerà uno di questie si giocherà il tutto ...

OA_Sport : Basket, Tornei preolimpici 2020: tutte le squadre ammesse. Le possibili avversarie dell’Italia, ci sono anche Slove… - basketinside360 : Assegnato il primo scudetto Sand Basket - - AssoMentre : RT @FestivalBasket: TORNA IL FESTIVAL DEL BASKET Da ?????????????? ???? ?? ???????????????? ???? ?????????????????? ad #Ostia Lido tornei, gare, convegni e workshop! S… -