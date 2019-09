Bari | viale delle Regioni | terribile scontro nella tarda sera tra due moto | tre feriti

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Pochi minuti fa si è verificato un gravissimo incidente al quartiere San Paolo tra due. L’incidente è avvenuto in, come documentato da un video fatto girare su Facebook. Sembra che losi sia verificato in seguito a un’errata manovra di uno dei dueciclisti. Uno in particolare sembra abbia tagliato la strada all’altro. Isono tre due trasportati in codice giallo e uno invece è grave è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.

