Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) "È una delle prime volte che unfemminile sia un sostituto procuratore e, soprattutto, protagonista assoluto di una fiction. Ildiè straordinario, come mai si era visto prima. Non è unsemplice, non è, è tutto il contrario: è cinica, è votata al lavoro. Credo, però, che, a poco a poco,farà innamorare il. È unche non ha nessuna intenzione di farsi amare, però come è successo a noi attori sul set, anche ilsi innamorerà di lei". Ne è sicura, l'attrice che in- Sostituto procuratore, la nuova serie di Rai1 al via domenica 22 settembre in prima serata, interpreta Diana De Santis. La fiction è liberamente tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia Come piante tra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì (editi da Einaudi):Li ho letti per ...

SerieTvserie : Barbara Ronchi a Blogo: 'Imma Tataranni personaggio non accattivante, ma pubblico la amerà' (VIDEO) - fainformazione : Barbara Ronchi biografia: età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - Spettegolando Barbara Ronchi attrice… - fainfocultura : Barbara Ronchi biografia: età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - Spettegolando Barbara Ronchi attrice… -