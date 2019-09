Avvio con il botto della Roma | Zaniolo incanta e trascina i giallorossi | netto 4-0 contro

Volley - Europei 2019 : Italia-Grecia 3-1 - gli azzurri tentennano in Avvio e poi si rialzano. Seconda vittoria - Juantorena sugli scudi : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile ma quanta fatica per sconfiggere la Grecia per 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia). La nostra Nazionale, ieri capace di liquidare il Portogallo col massimo scarto, ha dovuto sudare più del previsto per regolare la compagine ellenica e infilare la Seconda affermazione in questa rassegna continentale: i ragazzi di ...

Aeroporti : Art - Adp notifica Avvio consultazione per modifica diritti (2) : (AdnKronos) – La AdP, si legge nella nota, provvederà pertanto a dare formale comunicazione agli utenti ed alle loro associazioni dell’apertura della consultazione, delle modalità di accesso al documento di consultazione che il gestore è tenuto a presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, nonché delle modalità con le quali gli utenti potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale ...

Aeroporti : Art - Adp notifica Avvio consultazione per modifica diritti : Roma, 12 set. (AdnKronos) – L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) avvisa che la Società Aeroporti di Puglia Spa (AdP), affidataria in concessione della gestione della Rete aeroportuale pugliese costituita dagli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, ha notificato l’apertura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali, da ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Buon Avvio del duo Pellielo-Stanco - Rossi-De Filippis a centro classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Arriva finalmente il tanto atteso risultato del duo Rossi/De Filippis: 22/25 per la vicecampionessa d’Europa proprio qui a Lonato, 23/25 per il medagliato di bronzo della gara individuale. 11.32 E’ terminata la prima serie della categoria juniores, mentre mancano ancora un parte dei tiratori – fra cui Rossi/De Filippis – per i senior. 11.25 Gaia Ragazzini ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap misto alla ricerca del titolo continentale. Buon Avvio del duo Pellielo-Stanco - si attendono Rossi e De Filippis. Bene Littamè-Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Che inizio per Littamè-Ferrari: 25/25 per lei, 24/25 per lui. Vanno in testa con lo score di 49/50. 10.42 C’è grande attesa per conoscere i risultati della prima serie di Mauro De Filippis e Jessica Rossi: eguaglieranno il complessivo 46/50 del duo Pellielo-Stanco. 10.30 Inizia ora la gara riservata agli juniores! 10.23 Ricordiamo intanto come sono composti i binomi azzurri: ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Bene in Avvio Littamè e Luppi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 Si attende ancora qualche minuto prima di ripartire. Vanno oliati gli ingranaggi in questa prima giornata, anche dal punto di vista organizzativo. 09.55 Si è conclusa la prima serie di Tiro per le juniores del trap: Littamè e Luppi si trovano nel gruppone virtualmente incasellato al secondo posto (22/25), mentre Gaia Ragazzini (19/25) si è collocata in 22esima piazza. Le leader, al ...

Avvio debole per le Borse europee - a Milano occhi sulle consultazioni : Mercati azionari volatili con il botta e risposta Usa-Cina sulle guerre commerciali. Tokyo chiude a +0,11%. BTp a caccia di minimi, con gli investitori che puntano sulla rapida nomina di un nuovo governo

