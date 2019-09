Autonomia | Zaia | ‘c’è un asse Lezzi – Provenzano contrario alla riforma’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Se esiste una Regione che tiene in banca 180 milioni di euro dei fondi nazionali del 2000-2006 fermi e che non ha mai speso, i cittadini e gli amministratori hanno diritto di sapere subito qual è questo ente e perché li tiene ancora su un conto corrente. Non è ammissibile che l’ex ministroaffermi candidamente che non lo rivelerà; ha il dovere, non solo morale, ma istituzionale, di farlo. è una cosa del tutto inaccettabile, proprio nel giorno in cui il suo successore, del Pd, scopre gli altarini affermando che l’di Veneto e Lombardia è stata fermata proprio dall’ex ministra dei 5 Stelle, affermando inoltre di aver apprezzato la cosa”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca, prende posizione sulle dichiarazioni rilasciate oggi su un quotidiano nazionale ...

