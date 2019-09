Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - "aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia, nella nostra meravigliosa Venezia. Certo è che dopo lunedì 23 settembre, né lui, né i professoroni e luminari del Governo, potranno dire di non conoscere i contenuti del nostro testo per l'Autonomia e le relat

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – “aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia, nella nostra meravigliosa Venezia. Certo è che dopo lunedì 23 settembre, né lui, né i professoroni e luminari del Governo, potranno dire di non conoscere i contenuti del nostro testo per l’Autonomia e le relative richieste. Boccia deve incontrare tutti i consiglieri regionali e non solo gli amici. Non basta essere d’accordo ...

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia (2) : (AdnKronos) – “è dal 2017 che il popolo veneto ha espresso legittimamente e costituzionalmente una volontà di crescita lavorativa, scolastica, sanitaria e sociale, che sia meritocratica e virtuosa – ribadisce l’esponente di Zaia Presidente – Solo questo dovrebbe bastare al Governo per procedere con l’Autonomia senza se e senza ma”.“Il nostro è un popolo di grande lavoro e poco ozio – ...

Autonomia : Gruppo Zaia - non è gioco dell’oca di Pd e 5 Stelle : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – “Il secondo mandato di Conte è iniziato con slogan molto chiari, come nuovo Umanesimo e compimento delle grandi riforme. E ‘ il momento allora che il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e il collega Boccia, degli Affari Regionali, superino la fase di opposizione nella quale continuano a trovarsi, e concludano la riforma dell´Autonomia con le 23 materie richieste dal Veneto; è scritto ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Conte all’Ue chiede lo statuto speciale per il Sud : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il Veneto, forte dei suoi 2.328.947 voti al referendum del 2017, aveva chiesto l’Autonomia. Un’esigenza motivata dalla volontà di migliorare i servizi per i cittadini, per le sue imprese, le sue scuole, i suoi ospedali. La Regione del Veneto e il presidente Luca Zaia avevano presentato una loro proposta in tema di Autonomia, con l’intervento collaborativo dell’ex ministro Erika ...

Autonomia : Gruppo Zaia - bene 5 Stelle veneti - segnale che aspettavamo da tempo : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Le dichiarazioni del 5 Stelle veneti che si schierano a favore dell’Autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo. Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini ...

Rizzotto (Gruppo Zaia) : "Autonomia? Superato il limite della pazienza" : "Il primo Ministro Conte e i 5 stelle non possono ricordarsi dei Veneti solo quando si tratta di gettito IVA e 740. Siamo stanchi di essere trattati così, i Veneti meritano rispetto". Con queste parole Silvia Rizzotto, eletta con la Lista Zaia in Veneto, ha commentato lo scontro istituzionale tra il Governo centrale e i presidenti delle regioni Veneto e Lombardia.Secondo la Rizzotto uno dei punti centrali è lo "strappo sull'autonomia ...