Autonomia | Finco Lega | ‘ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) (AdnKronos) – “Ancora una volta ripetiamo che non vogliamo far venire meno la nostra solidarietà verso le aree del Paese in maggiori difficoltà economiche, ma non possiamo negare che spesso quelle aree sono quelle che, negli anni, hanno male amministrato le risorse pubbliche. Come la storia ha dimostrato fino ad oggi, la continua iniezione di denaro nelle casse del Sud non si è tramutata né in benefici sociali né in miglioramenti economici, ma anzi non ha fatto altro che aumentare le diseguaglianze. Non è certo l’a spaccare l’Italia, non è colpa del Veneto se le finanze del Sud sono ridotte male”, sottolinea. “Ricordiamo che la Calabria vanta il record per numero di Comuni in dissesto finanziario (54) o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (70) su un totale di 409 Comuni, seguita dalla Sicilia ...

