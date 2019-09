Attività fisica | cosa accade se non ne fai per 14 giorni

Fonte : dilei

(Di giovedì 19 settembre 2019) La sedentarietà, come ben si sa, è molto pericolosa per la salute. Grazie a uno studio presentato in questidurante i lavori del congresso annuale dell’European Association for the Study of Diabetes sappiamo che bastano davvero pochisenza fareper mettere a rischio il benessere. La ricerca in questione è stata condotta da due equipe scientifiche attive rispettivamente presso le Università inglese di Liverpool e Newcastle. Gli studiosi hanno monitorato un campione di 28 soggetti abituati a muoversi tutti i(si parla di una media di 10.000 passi al giorno, il minimo da considerare per il mantenimento della salute cardiovascolare) e con un’età media di 32 anni. In tutti i casi, si parlava di persone con un indice di massa corporea rientrante nella norma. Gli esperti hanno preso in considerazione parametri come la funzionalità ...

