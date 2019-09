Attenzione! Prodotto ritirato | rischio salmonella L’allerta del Ministero

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Attenzione assoluta se avete acquistato delle cozze ultimamente.microbiologico perspp e intossicazione da istamina. Questo il motivo che ha portato oggi 18 settembre ildella salute a diffondere due diversi avvisi di richiamo. Il primo riguarda un lotto di cozze della specialità “Muscolo Spezzino” per la presenza dispp. Ilinteressato è venduto in sacchetti di rete da circa 2 kg e confezioni commerciali da 5/10 kg, con il numero di lotto 09-09-19 FL. Le cozze richiamate sono trattate da Antonio Verrini e Figli S.p.A e dalla COOP.MITILICOLTORI ASSOCIATI ARL in provincia di La Spezia, nello stabilimento di via S. Teresa n 21 a Lerici. L’indicazione delè di “non consumare ilancora in proprio possesso: smaltirlo o riconsegnarlo al punto vendita di acquisto“.Il, rilanciando le ...

