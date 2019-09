Attenzione alla plastica | ecco la mappa delle sostanze che possono far male

Giro di Toscana 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione alla triplice scalata del Monte Serra : Archiviati i primi due appuntamenti del Trittico Lombardo, è tempo di spostarsi verso il Giro di Toscana 2019, che andrà in scena mercoledì 18 settembre. La novantunesima edizione della corsa organizzata dall’UC Pecciolese sarà anche la prima delle due giornate del Challenge Toscana in memoria di Alfredo Martini (infatti giovedì 19 è in programma la Coppa Sabatini). Saranno 204 i chilometri che i partecipanti dovranno percorrere con ...

Il Liverpool avverte i tifosi per la trasferta a Napoli : Attenzione alla vostra incolumità : Come riporta oggi il Telegraph, il Liverpool ha preparato un vademecum per i suoi tifosi in procinto di recarsi a Napoli per la trasferta di Champions. Un documento da scaricare con tutte le indicazioni utili su come raggiungere lo stadio, corredato di indirizzi, numeri utili e immagini dell’impianto. Il quotidiano ricorda infatti che l’anno scorso ci sono stati incidenti tra le tifoserie per la stessa gara e che il Liverpool ha ...

Conte alla Camera : "Cambiare patto di stabilità" | "Rivedremo il dl sicurezza - Attenzione ai social" : Il premier - tra le Contestazioni dell'opposizione che chiede elezioni - ha illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Nubifragi in Sicilia : allagamenti e tombini saltati nel palermitano. Attenzione oggi : La Sicilia continua ad essere fortemente interessata dall'instabilità residua della perturbazione giunta ad inizio settimana al sud. Dopo i forti temporali di ieri sui settori orientali dell'isola,...

Fiere : Ieg - a Vicenzaoro September grande Attenzione alla formazione : Vicenza, 4 set. (Labitalia) - Un ricco programma di convegni, conferenze e di seminari accoglie gli[...]

Roma - Samara arriva alla capitale ma deve fare Attenzione : "Te tiro 'ncazzotto e vedemo chi c'ha paura" : Il 'Samara Challenge', che da qualche giorno sta facendo impazzire i social, è arrivato anche a Roma. Il gioco consisterebbe nel travestirsi da Samara Morgan, la protagonista del film horror del 2002 The Ring, e scendere in strada per spaventare gli sventurati passanti. Nella capitale, la bambina us

Ancelotti in conferenza : “Attenzione al Franchi e alla Fiorentina - ci sarà grande entusiasmo” : Nella conferenza stampa odierna, Carlo Ancelotti ha messo in guardia i suoi dalle difficoltà della trasferta di Firenze: “La Fiorentina è molto pericolosa, soprattutto in contropiede con Chiesa. Ha cambiato molto e soprattutto giocheremo in uno stadio con un grande entusiasmo con la nuova proprietà e nuovi giocatori. Vogliamo vincere, ma servirà attenzione. Domani vorrei vedere la stessa partita della passata stagione a Firenze, ...

Governo - Giorgetti : “Vado all’opposizione con fierezza”. E su M5s-Pd : “Manovra fine a sé stessa. Attenzione alla realtà del paese” : “Vado all’opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo uscente, Giancarlo Giorgetti (Lega), intervenendo al Meeting di Cl. “In Italia si pensa che se si fa una scelta per coerenza perdendo il potere uno sia un fesso: questa è una patologia. Non è possibile che chi ha votato fino a ieri una cosa possa votare domani l’esatto contrario”, ...

Coccodrillo sparisce dal circo - allarme alla popolazione in Sardegna : “Fate Attenzione” : L'allerta è scattata quando i responsabili del circo che si era stabilito nel comune di Orosei si sono accorti che dalle gabbie era sparito un Coccodrillo usato per gli spettacoli itineranti. Al momento non si sa se l'animale sia sparito perché rubato da qualcuno o se si sia allontanato autonomamente ma questa seconda possibilità ha fatto scattare l'allarme.Continua a leggere

Cinque giorni con EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Lite : Attenzione alla batteria : Sono trascorsi ormai Cinque giorni dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite a quasi un anno dal suo lancio sul mercato. Come spesso avviene in queste circostanze, non mancano i riscontri (in alcuni casi anche piuttosto dettagliati) sull'impatto che l'upgrade ha avuto in termini di batteria. Come stanno realmente le cose oggi 17 agosto? Cerchiamo di fare ordine su ...

Omicidio Diabolik - la questura accorda alla famiglia i funerali al Divino Amore. Resta alto il grado di Attenzione per l’ordine pubblico : La questura di Roma ha accordato alla famiglia di Fabrizio Piscitelli la possibilità di svolgere i funerali presso il Santuario del Divino Amore, sulla via Ardeatina, alla periferia sud della Capitale. “Diabolik”, com’era conosciuto il 53enne capo ultrà della Lazio e fondatore del gruppo degli Irriducibili, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca su una panchina del Parco degli Acquedotti, alla periferia ...

Daniela Santanché fa il punto sulla crisi di governo in diretta dalla spiaggia - ma ciò che accade alle sue spalle conquista l’Attenzione : “Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo“, dice Daniela Santanché in diretta sui social facendo il punto sull’attuale crisi di governo, ignara del fatto che il vero spettacolo è quanto accade alle sue spalle. La senatrice di Fratelli d’Italia si trova infatti in vacanza in Versilia e ha scelto di parlare seduta su un divanetto in spiaggia, non facendo i conti con quello che accade intorno a lei. Mentre lei ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : Attenzione a grandine di grandi dimensioni - forte vento - nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a sferzare il Nord Italia anche nella giornata odierna, dopo aver colpito già pesantemente Piemonte e Lombardia nelle scorse ore. Per oggi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso nuovi avvisi. Livello 2 per Nord Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e parti della Russia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e ...