Atletico Madrid-Juventus | battibecco in campo tra i bianconeri | Cuadrado nel mirino dei

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 : video - gol e sintesi. Herrera beffa la Signora : Esordio con tanti rimpianti per la Juventus nell’edizione 2019-2020 della Champions League. Contro l’Atletico Madrid la squadra di Maurizio Sarri pareggia per 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due reti. Prima Cuadrado e poi Matuidi avevano portato avanti la Vecchia Signora, ma i gol prima di Savic e poi di Herrera hanno regalato il pareggio all’undici di Diego Pablo Simeone. Qui di seguito tutti gli Highlights della sfida ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle dei quotidiani : Tuttosport promuove de Ligt e Higuain : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei quotidiani – Una grande Juventus, in vantaggio di due reti al 70′ si fa riprendere dall’Atletico Madrid negli ultimi 20 minuti. I voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 7, Gimenez 7; Savic 6.5, Renan Lodi 6 (75′ Vitolo 6); Lemar 5 (59′ Correa 6), Saul 5.5, Partey 6 (75′ Herrera 7), Koke 5.5; Joao ...

Atletico Madrid-Juventus - Simeone si compiace : “conoscevamo il punto debole dei bianconeri…” : Il Cholo ha commentato il pareggio ottenuto contro la Juventus, arrivato nel finale grazie al colpo di testa di Herrera Una partita che si era messa malissimo, raddrizzata grazie a due colpi di testa che hanno evitato a Simeone una sconfitta davvero cocente. L’Atletico Madrid riagguanta la Juventus proprio nel finale, ci pensano Savic ed Herrera ad azzerare il doppio vantaggio bianconero, permettendo così ai Colchoneros di uscire con ...

Atletico Madrid-Juve - gesto provocatorio di Ronaldo ai Colchoneros [VIDEO] : Atletico Madrid-Juve, gesto provocatorio di Ronaldo all’indirizzo dei tifosi dei Colchoneros che lo hanno beccato per tutta la gara Atletico Madrid-Juve, gesto provocatorio di Ronaldo ai Colchoneros. Continua la polemica tra Cristiano Ronaldo e il Wanda Metropolitano. Il portoghese già l’ anno scorso aveva provocato i tifosi della squadra di Simeone, indicando il numero di Champions vinte all’ suscita degli spogliatoi, ...

Atletico Madrid-Juventus - voti e pagelle : Cuadrado in crescita - Ronaldo non graffia : È arrivato il momento delle pagelle e dei voti bianconeri per Atletico Madrid-Juventus, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha visto sfumare un'importante vittoria proprio a tempo scaduto quando ormai si pregustava il sapore dei tre punti. Dopo che la prima frazione si era chiusa sul nulla di fallo, nella ripresa la Juve ha sbloccato il punteggio con Cuadrado ed ha ...

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

Atletico Madrid-Juventus : 2-2 show : i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20 minuti dopo una prestazione superlativa : È più cholista del Cholo la Juve di Sarri, che con difesa solida e contropiede sfiora la vittoria al Wanda Metropolitano all’esordio in Champions . Di sarrista c’è ancora molto poco nella Juventus, giusto Higuain tornato ai livelli di generosità e importanza di Napoli, e alcune fasi di possesso, il resto è pragmatismo allegriano. Importantissimo per i bianconeri ancora una volta uno che era in lista di sbarco fino alle ultime ore di ...

L'Atletico Madrid acciuffa la Juventus nel finale - il risultato: L'Atletico Madrid riacciuffa la Juventus al Wanda Metropolitano. risultato finale 2-2. Succede tutto nella ripresa con i gol di Cuadrado e Matuidi. Poi il risveglio degli spagnoli. Dopo l'1-2 di Savic, è il messicano Hector Herrera a pareggiare il conto con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Koke al 90′.

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano l’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...

Atletico Madrid-Juventus 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Bonucci muro - Matuidi sta ancora correndo [FOTO] : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida del Wanda Metropolitano tra i colchoneros e i bianconeri valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, non al completo per via di diversi infortuni, chiamati a riscattare – quantomeno nella prestazione – il pari di sabato a Firenze. Rammarico bianconero, nel risultato ma non nella ...

Juve - Sarri subisce la remuntada dell'Atletico Madrid : da 2-0 a 2-2 : Atletico Madrid e Juventus hanno pareggiato 2-2(0-0) nella prima partita del gruppo D della Champions League disputata allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. LEGGI LA CRONACA

Atletico Madrid-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Atletico Madrid-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Atletico Madrid Juventus| Esordio in Champions League per l’Atletico Madrid che affronta in casa la Juventus. Ecco gli highlights del match. Gli highlights di Atletico Madrid – Juventus L'articolo Atletico Madrid-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.