Atelier Ryza | Ever Darkness & the Secret Hideout | Nuovi dettagli sul Nascondiglio

(Di giovedì 19 settembre 2019) KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno svelatosulSystem dell’attesissimo JRPG; the. Quando l’alchimista in erbae il suo gruppo di amici si incamminano nella loro avventura, dovranno superare numerose sfide. Una serie di circostanze conduce il gruppo nelle profondità della misteriosa Sunken Mine, un luogo profondo e buio che ospita qualcosa di potenzialmente malvagio – una porta che conduce a un altro mondo. Per salvare la loro patria da qualsiasi cosa si nasconda in questa terra lontana,e i suoi amici creano unsegreto come nuova base operativa. Come giovane alchimista in erba,dovrà diligentemente far pratica con la sintesi degli elementi: più alto è il suo livello di alchimia, più utili saranno i suoi oggetti durante le sue ...

