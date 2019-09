Ascolti Tv Mercoledì 18 settembre | Rosy Abate 3 | 5 milioni | A Casa Tutti Bene 3 | 1 milioni

Ascolti tv mercoledì 18 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film A casa tutti bene ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 2, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Rosy Abate 2 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film I Fantastici 4 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 settembre 2019. Harry Quebert chiude al 12.5%. Gli Ultimi saranno Ultimi 11.1% - Baywatch 9.9% - Chi l’ha Visto? 9.4%. ViD (15.9%) vs Pomeriggio Cinque (15.2%-17%) : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Gli Ultimi saranno Ultimi ha conquistato 2.374.000 spettatori pari all’ 11.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Baywatch ha catturato l’attenzione di 2.075.000 spettatori ( 9.9% ). Su Rai3 ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 4 settembre : vince Windstorm ritorno alle origini : In una giornata segnata dall’interesse del pubblico televisivo per gli speciali sulla nascita del nuovo governo, è stato il film di Canale 5 Windstorm – ritorno alle origini, in prima tv, il leader della prima serata degli Ascolti del 4 settembre con una media di 2 milioni 291mila telespettatori e il 12.22% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la riproposizione del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona ha ottenuto ...