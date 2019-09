Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'arbitro Danieledella sezione di Roma1 è stato designato per, match clou della 4/a giornata di andata della serie A in programma sabato alle 20.45. L'anticipo di domani tra Cagliari e Genoa è stato affidato a Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gianluca Manganiello di Pinerolo arbitrerà Juventus-Verona in programma sabato alle 18. Lecce-Napoli di domenica alle ore 15 sarà diretta da Marco Piccinini di Forlì mentre il posticipo domenicale tra Lazio e Parma è stato affidato a Rosario Abisso di Palermo. Questi glidesignati per la quarta giornata di serie A: Cagliari-Genoa (venerdì, h 20.45): Manganiello di Pinerolo (Longo-Vecchi/ Sozza; var 1 Chiffi, var 2 De Meo); Udinese-Brescia (sabato 21, h 15): Valeri di Roma (Colarossi-Capaldo/ Maggioni; var 1 Giua, var 2 Mondin); Juventus-Verona (sabato 21, h 18): La Penna di Roma (Di Iorio-Caliari/ Volpi; var 1 ...

ilfogliettone : Arbitri, Milan-Inter affidata al romano Doveri - - fisco24_info : Gli arbitri della Serie A: Doveri per Milan-Inter: L'anticipo di domani Cagliari-Genoa arbitrato da Manganiello - milansette : Serie A, gli arbitri della 4^ giornata: Doveri dirigerà Milan-Inter -